Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

08.09.1999 sonrası göreve başlayıp 25 yıl hizmetini tamamlayanlar.


03 Mart 2026 09:10
08.09.1999 sonrası göreve başlayıp 25 yıl hizmetini tamamlayanlar.

Arkadaşlar 08.09.1999 sonrası göreve başlayıp 25 yılını doldurup emekli olan var mı çevrenizde? Sağlık Müdürlükleri 2023 teki yasa ile hizmet yılını yani bu şartları taşıyanlar emekli olmak istediğinde ne emekli maaşı nede emekli ikramiyesi yaş şartını doldurana kadar yani 60 yaşa kadar ödenmez emekli olabilirsiniz ama bekleyeceksiniz diyor fakat bireysel idare mahkemesine açılacak dava ile emekli ikramiyesini alanların olduğu söylüyorlar. Konu hakkında hiç bilgisi, duyumu olan var mı?


garibimmemur
Memur
03 Mart 2026 10:09

Maalesef öyle bir şey yok. Yıllardır birileri bu umutla yola çıkanlar oldu. Olsaydı ilk ben olurdum ;)

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tıbbi sekreterlik mi büro memurluğu mu?Eş durumu tayiniKurumlar arası nakil hk.Eş durumu tayini sonrası işe başlama4-B sözleşmeli sağlık teknikeri yıllık izin ve bedelli askerlikGörevlendirme dilekçesiHizmet puanı ile tayinBoşanma tayin sağlık bakanlığıİl içi tayin08.09.1999 sonrası göreve başlayıp 25 yıl hizmetini tamamlayanlar.

Sözlük

günün filmi 1

Son Haberler

Memurların aldığı zam iki ayda eridiMart ayı kira artış oranı belli olduOsman Kaya: Ramazan Bereket Ayı Ama Memurun Sofrası EksikŞubat Ayı Enflasyon Rakamları AçıklandıAdana'da 23 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Editörün Seçimi

İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi