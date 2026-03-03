Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Süresi Dolmadan İstifa Eden Müdür Yardımcısı


03 Mart 2026 09:18
4 yılım dolmadan idarecilikten istifa etmek istiyorum. Önceki okulumdaki kadrom dolmuş. İlçe içerisinde de boş norm yok. Bu durumda kadrom eski ilçeme gelip orada norm kadro fazlası mı olurum, yoksa ilde norm fazlası mı olurum hocalarım? Bu durumda 30 ocaktaki yeni düzenleme ile süreç adımları nasıl ilerliyor acaba?


235U
Genel Müdür
03 Mart 2026 10:07

Yazılı bir kural yok ama aynı ilçe grubunda bir yere veriyorlar deniyor.

