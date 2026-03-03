Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet

Ramazan'da çalışanlara destek için ne yapıyorsunuz ya da ne yapıldı?


03 Mart 2026 10:07
Ramazan'da çalışanlara destek için ne yapıyorsunuz ya da ne yapıldı?

Selamlar, sizce ramazanda çalışanlara destek amaçlı verilecebilecek en iyi yöntem nedir? Şahsen ben koli yerine ki bunun bir de eve götürme faslı var, hediye kartlarını tercih ederim. Dünde edenredin ticket gift kartına denk geldim. Her marka için açık, isteyen istediği şekilde harcayabilir. Siz ne yağtınız ya da ne düşünüyorsunuz?

Çok Yazılan Konular

İçinden geçeni söyleSon heceden kelime bulma oyunuŞu an ne dinliyorsunuz?Son iki harften kelime bulma oyunuBugünkü Durumumİçinizden gecenlerKelime Oyunuİtiraf etmeliyim kiÖzledimSon iki harften kelime türetme

Sözlük

günün filmi 1

Son Haberler

Memurların aldığı zam iki ayda eridiMart ayı kira artış oranı belli olduOsman Kaya: Ramazan Bereket Ayı Ama Memurun Sofrası EksikŞubat Ayı Enflasyon Rakamları AçıklandıAdana'da 23 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Editörün Seçimi

İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi