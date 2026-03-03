7433 ile Kadroya Geçen Belediye Personeline Merkezi Kurum Nakil Yasağı - 3+1 Düzenlemesiyle Oluşan E

Arkadaşlar merhaba,
26 Ocak 2023 tarihli Resmî Gazete?de yayımlanan 7433 sayılı Kanun ile belediyelerde 5393 sayılı Kanun?un 49. maddesine göre görev yapan tam zamanlı sözleşmeli personel memur kadrolarına geçirildi.
Bu düzenleme 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?na eklenen **Geçici Madde 48** kapsamında yapıldı.
### Ancak kritik nokta şu:
Geçici 48?in (b) bendi uyarınca belediyeden kadroya geçen personelin nakil hakkı sadece şu kurumlarla sınırlandırıldı:
* Belediyeler
* Belediyelere bağlı kuruluşlar
* Mahalli idare birlikleri
* İl özel idareleri
Merkezi idare kurumlarına (bakanlıklar, kaymakamlıklar, üniversiteler vb.) nakil mümkün değil.
Bu husus ayrıca **Türkiye Belediyeler Birliği** tarafından yayımlanan 7433 rehberinde de açıkça belirtilmiştir.
---
### 2026?da yayımlanan yeni 3+1 düzenlemesi
Son yayımlanan düzenlemede ise;
* 3 yıl sözleşmeli çalışma
* Kadroya geçiş
* 1 yıl sonra kurumlar arası nakil hakkı
öngörülmektedir.
Burada kurum sınırlaması bulunmamakta, sadece süre şartı getirilmektedir.
---
### Ortaya çıkan durum
Şu an fiilen:
* 7433 ile kadroya geçen belediye personeli → merkezi kuruma geçemiyor.
* Yeni 3+1 sistemiyle kadroya geçen personel → 1 yıl sonra tüm kurumlara geçebiliyor.
Her iki grup da 657?ye tabi memur olmasına rağmen nakil rejimleri farklı.
---
### Tartışmaya açmak istediğim hususlar:
1. Bu durum eşitlik ilkesi açısından değerlendirilmiş midir?
2. 7433 Geçici 48/(b) hükmünün ileride değiştirilmesi gündeme gelebilir mi?
3. KPSS ile başka kuruma atanmaya hak kazanılması halinde uygulama nasıl yapılmaktadır?
4. Bu konuda nakil yapabilen örnek var mıdır?
Amacım polemik değil; hukuki ve uygulamaya dönük net bilgi edinmek.
Benim gibi 2023?te belediyeden kadroya geçen arkadaşların tecrübelerini ve bilgilerini paylaşmasını rica ederim.
