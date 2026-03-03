Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Genel atama DOĞUDAN DOĞUYA


03 Mart 2026 12:12
Arkadaşlar 11 yıl oldu meslekte ilk şarkım bitti. Şimdi ikinci kez şark iline gideceğim inşaallah. 9.934 puanım var. Bu puanla Elazığ gelir mi. Doğudan doğuya gidenler ayrı grupta değerlendirildiği için belki gelme ihtimali artar mı. Sizce ilk sıraya nereyi yazayım fikirlerinizi verirseniz sevinirim. Puan sistemini açıkçası pek çözemedim


Alidmr58
Şef
03 Mart 2026 12:29

Doğudan doğuya ayrı değerlendirilirse gelme ihtimali daha düşük olur çünkü doğudakilerin puanı yüksek zaten.


gulyabani.10
Memur
03 Mart 2026 12:36
doğudan doğuya ayrı değerlendirme olmuyor

Polisiye31
Aday Memur
03 Mart 2026 12:55

10 15 yılın en dusugundesın elazıg ıstenen bır yer gelmeyebılır ama kısmet bu bılemezssın gecen senekı gıdenlerın puanına bak ona gore degerlendır .


birazhırs34
Aday Memur
03 Mart 2026 12:59

Devrem o istatistikleri nerden bulabiliriz. Bende yok hiç biri

