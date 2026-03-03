Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

becayiş


03 Mart 2026 12:46
becayiş
sözleşmeli personel kadrolu personel ile becayiş yapabilir mi .

hsnd
Başbakan Müsteşarı
03 Mart 2026 13:01

Hayır. Becayiş sadece kadrolu personelin yararlanabileceği bir düzenlemedir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli Personel'in işini bırakıp yeni puanla başka pozisyona hak kazanması durumuSÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞKA BİR SÖZLEŞMELİ KADROYA GEÇEBİLİR Mİ ?becayiş4b sözleşmeli personel 2 hafta hastalık raporu alırsa maaşından kesilir mi?4/b sozlesmeli personel olarak baska bir kuruma gecmek4B sözleşmeli personel başka bir bakanlıkta geçici görevlendirilebilir mi

Sözlük

Uyku süresi 1 insanların sevgiye muhtaç olması 1 günün filmi 1

Son Haberler

SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacakEşel mobil devreye alınabilir! Benzin ve motorin ucuzlayacak mı?Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur'CHP'li Üsküdar Belediyesi 2 yılda maaşları ödeyemez hale geldi'Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi

Editörün Seçimi

İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi