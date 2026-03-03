Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 64. maddesi kapsamında disiplin cezası almayan memurlara veri


03 Mart 2026 13:41
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 64. maddesi kapsamında disiplin cezası almayan memurlara veri

Bir belediye bünyesinde mühendis kadrosunda memur olarak görev yapmaktayım. Kurumumda 2020 yılı Ekim ayında sözleşmeli personel olarak göreve başladım ve 2023 yılında kadroya geçirilerek memur statüsüne atandım. Kadroya geçiş sürecinde tarafıma intibak yapılmış olup daha önceki hizmet sürelerim kazanılmış hak aylığı derece ve kademe hesabında değerlendirilmiştir. Nitekim HITAP kayıtlarımda kıdem aylığı hizmeti ve kazanılmış hak aylığı süresi bugün itibariyle 8 yıl 2 ay 18 gün olarak görünmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 64. maddesi uyarınca, son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara bir kademe ilerlemesi uygulanmaktadır. Tarafımın da disiplin cezası bulunmamaktadır.

Ancak kurumum insan kaynakları birimi tarafından, sadece sözleşmeli personel ve memur olarak geçen sürelerin 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınabileceği belirtilmiş ve ilave kademe ilerlemesinden yararlanamayacağım ifade edilmiştir.

Bu kapsamda;

&#128073; İntibakta değerlendirilen hizmet sürelerinin, 657 sayılı Kanun?un 64. maddesinde düzenlenen ilave kademe ilerlemesi hesabında dikkate alınıp alınamayacağı,

&#128073; Kurumumun tesis ettiği işlemin hukuki dayanağının ne olduğu,

&#128073; Tarafımın söz konusu kademe ilerlemesinden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında,

bilgi ve deneyimlerinizi öğrenmek istiyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

YÖK becayiş7433 ile Kadroya Geçen Belediye Personeline Merkezi Kurum Nakil Yasağı - 3+1 Düzenlemesiyle Oluşan E2024 puanını tekrar kullanabilirmiyim?Belediyeler ya da universiteler arasi nakil acilllBelediyeler arası tayinmühendis kadrosu hk

Sözlük

Alkollü yakalanan hakimin polislere saldırıp küfretmesi 1 Uyku süresi 1 sözlü şiddete maruz kalmak 1 insanların sevgiye muhtaç olması 1 günün filmi 1 dibe vurmak 1

Son Haberler

Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileriyle ilgili açıklamaHürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Körfez'e ve Körfez'den deniz trafiği durduBakan Kurum: 500 bin yeni yuvamız için çalışacağız38 ilde FETÖ operasyonu: 298 gözaltıErdoğan: İstikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

Editörün Seçimi

İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi