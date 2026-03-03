657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 64. maddesi kapsamında disiplin cezası almayan memurlara veri

Bir belediye bünyesinde mühendis kadrosunda memur olarak görev yapmaktayım. Kurumumda 2020 yılı Ekim ayında sözleşmeli personel olarak göreve başladım ve 2023 yılında kadroya geçirilerek memur statüsüne atandım. Kadroya geçiş sürecinde tarafıma intibak yapılmış olup daha önceki hizmet sürelerim kazanılmış hak aylığı derece ve kademe hesabında değerlendirilmiştir. Nitekim HITAP kayıtlarımda kıdem aylığı hizmeti ve kazanılmış hak aylığı süresi bugün itibariyle 8 yıl 2 ay 18 gün olarak görünmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 64. maddesi uyarınca, son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara bir kademe ilerlemesi uygulanmaktadır. Tarafımın da disiplin cezası bulunmamaktadır.

Ancak kurumum insan kaynakları birimi tarafından, sadece sözleşmeli personel ve memur olarak geçen sürelerin 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınabileceği belirtilmiş ve ilave kademe ilerlemesinden yararlanamayacağım ifade edilmiştir.

Bu kapsamda;

👉 İntibakta değerlendirilen hizmet sürelerinin, 657 sayılı Kanun?un 64. maddesinde düzenlenen ilave kademe ilerlemesi hesabında dikkate alınıp alınamayacağı,

👉 Kurumumun tesis ettiği işlemin hukuki dayanağının ne olduğu,

👉 Tarafımın söz konusu kademe ilerlemesinden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında,

bilgi ve deneyimlerinizi öğrenmek istiyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim