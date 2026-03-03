Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Angarya İşler Verilmesi


03 Mart 2026 14:34
Angarya İşler Verilmesi

Merhaba.

Son atamada ilçe müdürlüğüne sosyal çalışmacı olarak atandım.

İşe başladıktan sonra kısa bir süre içerisinde başka bir ilçeye arşiv çalışması yapmak için yaklaşık 1 aylık gönderildim - görevlendirme yazısı olmaksızın -.

Şimdi aynı şekilde tekrardan arşiv çalışması için göndereceklerini söylediler.

Kamu ve kamuya dair çok bilgim yok, sendikam da yok. Bu süreçte nasıl bir yol izleyebilirim?

Teşekkürler.

