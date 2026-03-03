Öğretmenin Katledilmesine Yayın Yasağı

https://www.memurlar.net/haber/1161134/rtuk-ten-istanbul-daki-okul-olayina-iliskin-yayin-yasagi.html

İlgili mevzuata göreymiş...

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6112.pdf

RTÜK, bu kararı alana kadar şiddet, aldatma vb. içeren programların yerine insana insan olduğunu hatıraltacak içerik hazırlatsın da bir faydasını görelim.

Bu arada şu habere de (Bakan Yardımcısı'nın katılımı) yasak gelmemiştir, herhalde.

https://www.memurlar.net/haber/1161136/fatma-nur-ogretmen-son-yolculuguna-ugurlandi.html