Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Öğretmenin Katledilmesine Yayın Yasağı


03 Mart 2026 14:58
Öğretmenin Katledilmesine Yayın Yasağı

https://www.memurlar.net/haber/1161134/rtuk-ten-istanbul-daki-okul-olayina-iliskin-yayin-yasagi.html

İlgili mevzuata göreymiş...

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6112.pdf

RTÜK, bu kararı alana kadar şiddet, aldatma vb. içeren programların yerine insana insan olduğunu hatıraltacak içerik hazırlatsın da bir faydasını görelim.

Bu arada şu habere de (Bakan Yardımcısı'nın katılımı) yasak gelmemiştir, herhalde.

https://www.memurlar.net/haber/1161136/fatma-nur-ogretmen-son-yolculuguna-ugurlandi.html

