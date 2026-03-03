Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

mart ayı küresel etki le enflasyon ne olur


03 Mart 2026 15:46
mart ayı küresel etki le enflasyon ne olur
mart ayı mazota 7 tl benzine zam gelmesi market nakliyat vs yüksrlmesiyle % 20 etki edecektir..

Çok Yazılan Konular

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımŞubat Enflasyon TahminleriMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiSGK - İŞKUR 2026 PromosyonYeşil pasaport/ İstifamemura yılda 2 defa ikramiye 3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam OlsunBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineHazine ve Maliye Bakanlığı Promosyon Ödemeleri Hakkında2025 Memurlara Ek 1 Derece Verilmesi

Sözlük

Alkollü yakalanan hakimin polislere saldırıp küfretmesi 1 günün filmi 1 insanların sevgiye muhtaç olması 1 sözlü şiddete maruz kalmak 1 dibe vurmak 1 Uyku süresi 1

Son Haberler

Fatma Nur Öğretmeni bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi tutuklandıRTÜK'ten uyarı: Gençlerin %82'sinin ailesinden gizli hesabı var!Kulaklık uyarısı! Yüksek sesle müzik dinlemek kalıcı hasar bırakıyorDolar 43,97 TL'ye yükseldiAli Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz

Editörün Seçimi

İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi