Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

karşı atak timi hakkında bilgi edinmek istiyorum


03 Mart 2026 16:25
karşı atak timi hakkında bilgi edinmek istiyorum

sitede okuyup yazan bütün abi ve kardeşlerime selamlar.yaklaşık iki yıl önce tesadüfi

denk geldim bir videoda elimden geldiğince araştırdım ama hakkında yeterince bilgi edinemedim.nasıl girilir hangi şartları arıyorlar. anladığım kadarıyla ağzın sıkı olacak fiziksel ve özellikle mental olarak da yeterli olacaksın edinebildiğim bilgi bu kadar.daha önce bu timde çalılmış hali hazırda çalışan varsa veyahut bilgisi bulunan varsa bilgilendirirse çok sevinirim.SAYGILAR...


asyali59
Aday Memur
03 Mart 2026 16:32
hassas bir birim neticede buradan dönüş yapmayacak kadar akıllı adamlardır diye umuyorum

kzgntr
03 Mart 2026 16:35

size katılıyorum lakin birimin içinden herhangi bir bilgi istemediğim için sadece nasıl girilir giren hangi yoldan girmiş ona göre bir yol haritası edineceğim cevabınız için teşekkürler yinede

asyali59, 1 saat önce
hassas bir birim neticede buradan dönüş yapmayacak kadar akıllı adamlardır diye umuyorum

Mustafa60
Şef
03 Mart 2026 17:24
bir insan gerizekalı olsa bununla ilgili yorum yapmaz. ama şansını denemişsin belki bir gerizekalı çıkar da orada çalışanların seceresine kadar verir diye.

kzgntr
03 Mart 2026 17:30

böyle konuşmanıza gerek yoktu az önce farklı bir cevapta da söyledim kimsenin birimin içinden bilgi istemedim seceresini de sormadım sadece vatan için herkes birşey yaparken şahsım adına ben birşey yapmamaktan rahatsızlık duyuyorum ve kendimi de mesleğe uygun görüyorum şahsım adına.hangi yollardan bu mesleğe girebilirim bunu merak ettiğim için sordum yinede teşekkürler

Mustafa60, 19 dk. önce
bir insan gerizekalı olsa bununla ilgili yorum yapmaz. ama şansını denemişsin belki bir gerizekalı çıkar da orada çalışanların seceresine kadar verir diye.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Herkes doğuda ipka peşindeEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerGenel atama batı dan doğuyaTaltif hakkında6-10 grubu Şırnaktan batıya 2.ipkam red.İcralık polisler6-10 Grubu ilk 5 tercih ve puan2026 Mazeret atamalarıİPKA RETİkinci şarka gidenin görev süresi

Sözlük

Alkollü yakalanan hakimin polislere saldırıp küfretmesi 1 günün filmi 1 insanların sevgiye muhtaç olması 1 sözlü şiddete maruz kalmak 1 dibe vurmak 1 Uyku süresi 1

Son Haberler

Fatma Nur Öğretmeni bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi tutuklandıRTÜK'ten uyarı: Gençlerin %82'sinin ailesinden gizli hesabı var!Kulaklık uyarısı! Yüksek sesle müzik dinlemek kalıcı hasar bırakıyorDolar 43,97 TL'ye yükseldiAli Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz

Editörün Seçimi

İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi