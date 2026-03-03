Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

destek personeli(pano montörlüğü) ile atandım şimdi kadro için hizmetli diyorlar


03 Mart 2026 16:33
destek personeli(pano montörlüğü) ile atandım şimdi kadro için hizmetli diyorlar

destek personeli(pano montörlüğü) ile atandım şimdi kadro için hizmetli diyorlar. nasıl bir yol izlemem lazım bu işi yapan iki kişiyiz, ben de hizmetli olursam yapmak istemiyorum. ya teknik verirsiniz ya da hizmetlide bu işi yapmam diyorum

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli Personel'in işini bırakıp yeni puanla başka pozisyona hak kazanması durumuSÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞKA BİR SÖZLEŞMELİ KADROYA GEÇEBİLİR Mİ ?becayiş4b sözleşmeli personel 2 hafta hastalık raporu alırsa maaşından kesilir mi?4/b sozlesmeli personel olarak baska bir kuruma gecmek4B sözleşmeli personel başka bir bakanlıkta geçici görevlendirilebilir mi

Sözlük

günün filmi 1 Uyku süresi 1 insanların sevgiye muhtaç olması 1 sözlü şiddete maruz kalmak 1 Alkollü yakalanan hakimin polislere saldırıp küfretmesi 1 dibe vurmak 1

Son Haberler

Fatma Nur Öğretmeni bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi tutuklandıRTÜK'ten uyarı: Gençlerin %82'sinin ailesinden gizli hesabı var!Kulaklık uyarısı! Yüksek sesle müzik dinlemek kalıcı hasar bırakıyorDolar 43,97 TL'ye yükseldiAli Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz

Editörün Seçimi

İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi