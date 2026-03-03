Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Mart nisan ayı alt bölge listesi


03 Mart 2026 18:39
Mart nisan ayı alt bölge listesi

Mart ayı giriyor alt bölge listesi açıklanmıyor neden acaba bilen var mı ? Sağlık personelini ilgilendiren tayin gibi önemli bir karar alacakları listeyi ilgili birimin ve kişilerin geciktirmesi sizce de garip değil mi ?

Çok Yazılan Konular

Tıbbi sekreterlik mi büro memurluğu mu?Kurumlar arası nakil hk.Eş durumu tayiniÜst öğrenim hk.Temmuz zammıEş durumu tayini sonrası işe başlama4-B sözleşmeli sağlık teknikeri yıllık izin ve bedelli askerlikGörevlendirme dilekçesiAngarya işler verilmesiEşlerin ikisinin de sağlık bakanlığı'nda kamu personeli olması halinde tayin

Sözlük

Alkollü yakalanan hakimin polislere saldırıp küfretmesi 1 insanların sevgiye muhtaç olması 1 Uyku süresi 1 dibe vurmak 1 günün filmi 1 sözlü şiddete maruz kalmak 1

Son Haberler

Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!İmralı heyeti Bakanlar Çiftçi ve Gürlek'i ziyaret edecekOrdu'nun bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiTalip Geylan: MEB disiplin yönetmeliklerini yeniden düzenlemeliÖnce gaza sonra cezaya geldi: Drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza

Editörün Seçimi

İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi