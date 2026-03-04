Gündem \ Ekonomi
Mart ayı enflasyon tahminlerini alalım


Evet savaşın mart ayı içerisinde devam edeceğini düşünüyorum. Motorin zammı öteden karşılanacak olsa da brentin yükselişi nedeniyle yansıtmak zorunda kalınacak benim beklentim % 2.37

