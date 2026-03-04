Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Gönüllü Şark Tek Başlık


04 Mart 2026 01:21
Gönüllü Şark Tek Başlık

Arkadaşlar Kolay gelsin, gönüllü şark konusun da tek başlık açtım buradan takip edelim, şarka gitmek istiyorum butonuna basanlar ne zaman tercih yapabilcek, genelge de göremedim.


Brse
Şube Müdürü
04 Mart 2026 01:37

Gönüllü lerin önü açılmalı


Ali aslan01
04 Mart 2026 01:37
bencede

Ali aslan01
04 Mart 2026 01:38
27 donem hazırlık gelmedi ne zaman gelir acaba sark 27 doneme

Ayazz1071
Aday Memur
04 Mart 2026 01:44

Listeleri nerede gördünüz kime gelmiş kime gelmemiş nerden öğreneceğiz

Ali aslan01, 2 saat önce
27 donem hazırlık gelmedi ne zaman gelir acaba sark 27 doneme

Ali aslan01
04 Mart 2026 01:47
listeyı atmadılar ama şifai söylediler gecen yıl kı gibi 26 doneme gelmemiş bile

Asafpaşaa
Aday Memur
04 Mart 2026 01:48
arkadaşlar gönüllü şark olanlar yazan olursa daha iyi olur diğer konular genel atama sayfasin da var okudum. Hayırlı Geceler
Toplam 6 mesaj

