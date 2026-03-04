4 B PERSONEL İL İÇİ DEĞİŞİKLİK

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Meb akademi değerlendirme sonuçlarıİş bırakma eylemi sırasında nöbet tutulur mu?İstanbul'da katledilen öğretmenÖğretmen olarak öğrencimin velisiyle nişanlanıp evlenebiliyor muyum?Şubat Enflasyon TahminiSuça sürüklenen çocuklar sorunu.Fatma Nur Çelik Hanımefendi'ye rahmet diliyoruz...MSÜ Gözetmen HatasıErken emekli olunmalı mı?Süresi Dolmadan İstifa Eden Müdür Yardımcısı
Sözlük
Son Haberler
Tıp Fakültesinde çalışan 4/B'li hemşirenin Sağlık Bakanlığı 4/B'li alımında atamasının yapılmaması hukuka uygun bulundu4 Mart 2026'dan önemli gündem başlıklarıRTÜK araştırdı: Gençlerin %82'sinin ailesinden gizli hesabı var!ABD'nin Dubai Konsolosluğu'na İHA saldırısıYargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Editörün Seçimi
Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi