Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Ikraz sorunu


04 Mart 2026 08:47
Ikraz sorunu

Merhaba ben geçen hafta abinda ödeme ikrazi cektim 50bin olarak.Su an ise genel ikraz talebim var 250bin.sorum şu birbirini etkilermi red yada onay alırmı bilen hocalarım varsa yazsinlar

Çok Yazılan Konular

Meb akademi değerlendirme sonuçlarıİş bırakma eylemi sırasında nöbet tutulur mu?İstanbul'da katledilen öğretmenÖğretmen olarak öğrencimin velisiyle nişanlanıp evlenebiliyor muyum?Şubat Enflasyon TahminiSuça sürüklenen çocuklar sorunu.Erken emekli olunmalı mı?MSÜ Gözetmen HatasıFatma Nur Çelik Hanımefendi'ye rahmet diliyoruz...Süresi Dolmadan İstifa Eden Müdür Yardımcısı

Sözlük

sözlü şiddete maruz kalmak 1 insanların sevgiye muhtaç olması 1 dibe vurmak 1 günün filmi 1 Uyku süresi 1 Alkollü yakalanan hakimin polislere saldırıp küfretmesi 1

Son Haberler

Küresel piyasalar negatif seyrediyorİstanbul'da boğaz ve tarihi yapılar sis altında kaldıBedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacakÖzgür Özel şikayetçi olan marketleri tehdit ettiTİGEM 5 ton fıstık çamı kozalağını ihaleyle satacak

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi