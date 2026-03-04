Kamuda Makine mühendisi olmak

forumlarda sürekli kamudaki mühendislere sallıyorlar. ve hep aynı sözü duruyoruz özelde birkaç yıla kamudan 2 katını geçiyor maaş diye. kamudada kitler var normal memurlardan daha yüksek maaş alıyorlar diye biliyorum. üstüne sosyal hakları daha iyi durumda çalışma saatleri ve hafta sonları falan. bazılarıda özel sektöre kölelik diyor. gerçekten her ikisi hakkında bilgisi olanlar bilgilendirebilir mi

forumlarda sürekli kamudaki mühendislere sallıyorlar. ve hep aynı sözü duruyoruz özelde birkaç yıla kamudan 2 katını geçiyor maaş diye. kamudada kitler var normal memurlardan daha yüksek maaş alıyorlar diye biliyorum. üstüne sosyal hakları daha iyi durumda çalışma saatleri ve hafta sonları falan. bazılarıda özel sektöre kölelik diyor. gerçekten her ikisi hakkında bilgisi olanlar bilgilendirebilir mi