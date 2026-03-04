KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Kamuda Makine mühendisi olmak


04 Mart 2026 09:10
Kamuda Makine mühendisi olmak
forumlarda sürekli kamudaki mühendislere sallıyorlar. ve hep aynı sözü duruyoruz özelde birkaç yıla kamudan 2 katını geçiyor maaş diye. kamudada kitler var normal memurlardan daha yüksek maaş alıyorlar diye biliyorum. üstüne sosyal hakları daha iyi durumda çalışma saatleri ve hafta sonları falan. bazılarıda özel sektöre kölelik diyor. gerçekten her ikisi hakkında bilgisi olanlar bilgilendirebilir mi

Çok Yazılan Konular

Lisans KPSS 6 ay kaldı 73 P3 puanını kaça çıkarabilirim?KGM güvenlik soruşturması2026 KPSS sınav sonrası2025/2 Sanayi ve teknoloji bakanlığına atanan mühendislerKGM diyarbakır büro personeline atananlarEti madene atananlarMeteoroloji genel müdürlüğü atanma sonrası durumKGM mersin

Sözlük

günün filmi 1 insanların sevgiye muhtaç olması 1 Alkollü yakalanan hakimin polislere saldırıp küfretmesi 1 sözlü şiddete maruz kalmak 1 Uyku süresi 1 dibe vurmak 1

Son Haberler

Küresel piyasalar negatif seyrediyorİstanbul'da boğaz ve tarihi yapılar sis altında kaldıBedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacakÖzgür Özel şikayetçi olan marketleri tehdit ettiTİGEM 5 ton fıstık çamı kozalağını ihaleyle satacak

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi