Yedek astsubaylıkta geçen sürelerin derece kademeye eklenmesi



04 Mart 2026 10:09
Yedek astsubaylıkta geçen sürelerin derece kademeye eklenmesi

merhabalar bende yedek astsubay olarak askerlik görevimi yerine getirdim atanıp kadroya geçince mevcut askerlik süremin derece kadememe eklenmesi için dilekçe verdim ama hitap hizmet dökümü istediler e devlette hitapta gözükmüyor ama sgk hizmet dökümünde askerlik yaptığım süreler gözüküyor askerlik olarak yaptığın için herhangi bir işlem yapamayız dediler doğru mu acaba ?


04 Mart 2026 10:27

Yedek astsubay olarak yapılan askerlik süresi, normal er/erbaş askerlikten farklı değerlendirilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 83 ve 84. maddelerine göre muvazzaf askerlikte geçen süreler memuriyette kazanılmış hak aylığında (derece-kademe hesabında) değerlendirilir. Yedek subay ve yedek astsubay olarak geçen süreler de bu kapsamda dikkate alınır.

HİTAP?ta görünmemesi tek başına engel değildir. Askerlik süresi zaten çoğu zaman HİTAP hizmet dökümünde yer almaz. Bu süreler terhis belgesi, askerlik hizmet belgesi ve gerektiğinde SGK hizmet dökümü ile ispat edilir. SGK hizmet dökümünde askerlik süresinin görünmesi fiilen askerlik yapıldığını gösterir.

?Askerlik olarak yaptığın için işlem yapamayız? şeklindeki cevap doğru değildir. Eğer askerliği yedek astsubay statüsünde yaptıysanız ve bu statü resmi belgelerle sabitse, bu sürenin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerekir. Kurum gerekli görürse askerlik şubesinden resmi yazıyla bilgi isteyebilir; HİTAP?ta görünmüyor diye doğrudan reddetmek yeterli ve hukuki bir gerekçe sayılmaz.

Yapmanız gereken, terhis belgesi ve yedek astsubay statünüzü açıkça gösteren askerlik hizmet belgesi ile yeniden yazılı başvuru yapmak ve talebinizin yazılı olarak cevaplandırılmasını istemektir. Olumsuz cevap verilirse yazılı ret üzerine idari yargı yolu açıktır. Bu tür uyuşmazlıklarda genellikle askerlik süresinin değerlendirilmesi yönünde kararlar verilmektedir.


azat.deniz
04 Mart 2026 10:34

çok teşekkür ederim ben yazılı cevap isteyeceğim

