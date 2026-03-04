YÖK Başkanlığınının Üniversite İdari Personelini Mutlu Edecek Kararından Ötürü Kutluyoruz

2024 yılı içerisinde YÖK Başkanlığınca yaptırılan merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı ile ilgili Merkezi Sınav Kurulunuzca 30.04.2024 tarihinde toplanarak merkezi yazılı sınav başvuru sürecinin 5 iş gününden az olmamak üzere son başvuru tarihinin 31.05.2024 olarak belirlendiği buna karşın yazılı sınavın 10 Kasım 2024 tarihinde yapıldığı görülmektedir. 2026 yılında YÖK tarafından yaptırılacak Merkezi yazılı sınavın başvuru sürecinin son başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi arasındaki sürenin 2024 yılına benzer şekilde belirlenmesi halinde; 1) 657 sayılı Kanun?a 19.01.2023 tarihinde 7433/2 md. ile eklenen paragraf gereği Üniversitelerimizde sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan personelden 2026 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz Ağustos ve Eylül aylarında 3 yılını doldurarak merkezi yazılı sınav tarihinden önce memur unvanlı kadrolara geçiş işlemleri yapılacak olan çok sayıda sözleşmeli personel Merkezi yazılı sınav başvuru sürecinin son başvuru tarihinde kadroya geçiş işlemleri tamamlanmadığından 2026 yılı merkezi sınava başvuramayacaklardı. 2) Farklı üniversitelerimizde yazılı sınavı üniversiteler tarafından müstakil olarak 2022-2023 yıllarında yapılan/yaptırılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonucunda başarılı olarak 2023 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında atanarak göreve başlayan personel Yönetmeliğin genel şartlar başlığı altında Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer alan görevde yükselmeye tabi unvanlar için alt hizmette üç yıl çalışmış olma şartını merkezi yazılı sınav tarihinden önce sağlayacak olmalarına rağmen Merkezi yazılı sınav başvuru sürecininson başvuru tarihinde sağlayamayacaklarından 2026 yılı merkezi sınava başvuramayacaklardı. 3) Her ne kadar 657 sayılı Kanun?a 19.01.2023 tarihinde 7433/2 md. eklenen paragraf ile kamuda 657 sayılı Kanun?un 4/A maddesi kapsamında alımlar terk edilmiş gibi görünse de istisnai hallerde Sosyal Hizmetler Yasası ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu?nun ek 1. maddesi kapsamında Üniversitelerimize 657 sayılı Kanun?un 4/A maddesi kapsamında alım/yerleştirmeler devam etmektedir. Yerleşen aday memurların, aday memurluklarımerkeziyazılı sınav tarihinden önce kaldırılacak olmasına rağmen Merkezi yazılı sınav başvuru sürecininson başvuru tarihinde aday memur olacaklarından 2026 yılı merkezi sınava başvuramayacaklardı. 4) Uzman çavuşluktan istifa edip memuriyete atananlar. Aile, sağlık ya da diğer mazereti ile kurum dışından Üniversitelerimize naklen atanan, 2025 yılında YÖK Becayiş hakkından yararlanarak Üniversitesini değiştiren idari personelden aynı kurumda 6 ay/ 1 yıl çalışmış olma gibi çeşitli şartları merkezi yazılı sınav tarihinden önce sağlayacak olan ama Merkezi yazılı sınav başvuru sürecinin son başvuru tarihinde sağlayamayacaklarından 2026 yılı merkezi sınava başvuramayacaklardı. YÖK'ün 03.03.2026 tarih ve E- 15626 sayılı yazısı çerçevesinde 2026 yılı içerisinde yapılması planlanan merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavının 2026 yılının Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmesi ve söz konusu yazılı sınava katılımın en yüksek düzeyde sağlanabilmesi için Merkezi Sınav Kurulunca merkezi yazılı sınav başvuru sürecinin 5 iş gününden az olmamak üzere son başvuru tarihinin merkezi yazılı sınav tarihinden en çok iki ay öncesi olacak şekilde belirlenmesi yönünde güzel bir girişimde bulunulmuştur. İdari personel için çok değerli olan bu girişimlerinden ötürü YÖK Başkanımız ve değerli üyeleri ile Genel Sekreterimizi ve tüm idari çalışanlarını kutluyoruz.