Belediyeden Belediyeye Nakilde Bazı Sorular


04 Mart 2026 15:01
Belediyeden Belediyeye Nakilde Bazı Sorular

Merhabalar bir il belediyesinden başka bir il belediyesine naklim tamamlanmak üzere sadece ilişik kesme işlemim kaldı bir kaç soru sormak istiyorum atıyorum ben 10 martta ilişik kestim diyelim bu durumda maaşı hangi kurumdan alırım ayrıca bir soru daha sormak istiyorum bazı araştırmalarımda kendi isteğiyle nakil yapan memura yolluk verilmeyebilir diye bir şeyler okudum ben kuruma yazılı başvurdum kurum kabul etti mevcut kurumumdan muvafakat istedi mevcut kurumumda muvafakatı verdi süreç böyle gelişti. Yeni gideceğim yerde sürekli görev yolluğu talep edebilir miyim ?


pekgozenes
Aday Memur
04 Mart 2026 15:39

Talep edebilirsin. Ha bazı belediyeler form doldurtuyolar kendi isteğimle vazgeçtim diye yapmazsan sürecini iptal ederiz diyolar ama insan kaynaklarına gittiğinizde yeni kuruma vermezlrse hemen orada talep edin. // ikincisi maaşlar ayın 10 una kadar yapılıyor diye biliyorum 10 unda kesersen ilişiğini iki kurumdan da alamazsan sonraki ay 2 maaş alırsın . 10 undan önce orada girişini yapki maaşın yetişsin


kanexsa
Şef
04 Mart 2026 15:42

Hocam öncelikle cevap için. teşekkürler. Maaşlar biraz esnek bildiğim kadarıyla 12 sinde 13 ünde yapıldığı zamanlar oldu mevcut kurumumda o yüzden biraz sürüncemede kaldım. Burası yapmadan yollayıp orası da yolladığı vakit yapmışsa o zaman nasıl olur bilmiyorum.

pekgozenes, 13 dk. önce

Talep edebilirsin. Ha bazı belediyeler form doldurtuyolar kendi isteğimle vazgeçtim diye yapmazsan sürecini iptal ederiz diyolar ama insan kaynaklarına gittiğinizde yeni kuruma vermezlrse hemen orada talep edin. // ikincisi maaşlar ayın 10 una kadar yapılıyor diye biliyorum 10 unda kesersen ilişiğini iki kurumdan da alamazsan sonraki ay 2 maaş alırsın . 10 undan önce orada girişini yapki maaşın yetişsin

