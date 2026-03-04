Gündem \ Tatil ve Gezi
aile ziyareti


04 Mart 2026 15:53
aile ziyareti

Selam arkadaşlar,

İşimden dolayı bu sefer ufak bir zamanım var, yaklaşık bir hafta izin alabildim ve ailemi ziyaret etmek istiyorum. Türkiye?nin bir ucunda yaşıyorum, ailem ise diğer ucunda; bu yüzden otobüsle uzun saatler harcamayı pek sevmiyorum. Zaten izin sadece bir hafta olunca, kafadan iki gün yolda geçiyor ve tatilden keyif almak oldukça zorlaşıyor.

Bu sefer bilet alırken sistemden TROY kartımı kullandım ve bana bir indirim yansıdı. Tabii ki indirimleri seven bir insan olarak bu avantajı asla kaçırmadım üstelik kampanya tam da istediğim tarihlere denk geliyordu

Peki siz olsaydınız bu TROY avantajını nerede kullanmak isterdiniz? Seyahate çıkacak olsanız hangi şehre veya ülkeye gitmek isterdiniz? Benim için kısa bir hafta izninde ailemi görmek öncelik ama sizin önerilerinizi merak ettim. Bir inceleyin isterseniz sizde kampanyayı.

