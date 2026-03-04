Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

08.09.1999 sonrası zabit katibi, infaz koruma memuru,memur, vhki,şoför vb. görevlere başlayıp 25 yıl


04 Mart 2026 15:54
08.09.1999 sonrası zabit katibi, infaz koruma memuru,memur, vhki,şoför vb. görevlere başlayıp 25 yıl

Arkadaşlar 08.09.1999 sonrası göreve başlayıp 25 yılını doldurup emekli olan var mı çevrenizde? Bakanlık 2023 teki yasa ile hizmet yılını yani bu şartları taşıyanlar emekli olmak istediğinde ne emekli maaşı nede emekli ikramiyesi yaş şartını doldurana kadar yani 60 yaşa kadar ödenmez emekli olabilirsiniz dilekçe verebilirsiniz ancak maaş ve ikramiye için 60 yaşı bekleyeceksiniz diyor fakat emekli olduktan sonra bireysel olarak idare mahkemelerine dava açanların olduğunu ve emekli ikramiyesini aldıklarını söylüyor. Konu hakkında hiç bilgisi, duyumu olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Hakimimi HSK'ya Şikayet Ettim, Sonuç Alır Mıyım?Kurumlar Arası Nakil Ve TayinCTE Norm Atama Sistemi İsteğe Bağlı Personel Ataması 2026Geçici Görevlendirme UzatmaBitmeyen Mesailer, Tükenmişlik, Cevapsız Kalınan ÇığlıkKurum Değişikliği Olarak Üniversite ?Üniversiteye Geçmek ?Haklı Bir İsyan - İthal KatipGeçici Görevlendirme Uzatmak İçin DilekçeBir Zabıt Katibi Meslektaşınızdan: Belge Özetleme ve 28+ Hukuk Aracı [Ücretsiz]

Sözlük

Sözlüğe kaçmak 1 sınavım süper geçti deyip zayıf not almak 1 savaşta olası hedefler 1 günün filmi 1 şu an çalan şarkı 1 insanların sevgiye muhtaç olması 1 dibe vurmak 1 Uyku süresi 1 Alkollü yakalanan hakimin polislere saldırıp küfretmesi 1 sözlü şiddete maruz kalmak 1

Son Haberler

'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı' ile 500 bin çocuk 'sağlık elçisi' olduDolar günü 43,97 TL'den tamamladıİmralı heyetinden bakanlar Çiftçi ve Gürlek'e ziyaretBakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?ABD'nin yüzde 15'lik küresel gümrük tarifesi bu hafta uygulanmaya başlanacak

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi