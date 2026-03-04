Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

öğretmenin işine burnunu sokan müdürü hiç sevmiyorum


04 Mart 2026 16:11
öğretmenin işine burnunu sokan müdürü hiç sevmiyorum

kardeş sen 20 yıldır idarecilik yaptığını söylüyorsun, sürekli gelip dersi kontrol ediyorsun , yok gel gelmesine de dersten sonra yandaşa iltifat edip, sen gibi düşünmeyene ne diye hakaret edersin veya kem söz söylersin veya ahkam keser, illede şu şöyledir böyle değildir dersin.

Anlamak çok zor bazı tipolojideki insanları.


muallim_34
Genel Müdür
04 Mart 2026 16:21

Seni yetkin görmemiş demek ki..


atahoca
Müsteşar
04 Mart 2026 16:42

İşinize burnunu sokturmayınız. Mevzuat onlara da geçerli.

Zaten hakaret edemez.

