Mevlana'nın mesnevisindeki müstehcen ifadelerin hikmeti


04 Mart 2026 16:44
Mevlana'nın Mesnevi-i Şerif'inde müstehcen ifadelerin bulunması, Mesnevi-i Şerif'in, vahyin metodu gibi tüm insanları muhatap alması ile ilgilidir.

O devirdeki bilinen her ucube anlatıdan güzel neticelere varmak, bu müstehcen anlatıların muhataplarını İslam ile bağlamak amacı taşımaktadır.

Yani Mesnevi-i Şerif'te, o devirdeki bütün konuşulamaz-herkesin bildiği sır olan-tabuların bir bir incelemeye alınarak, İslam tebliğinin girmediği hiçbir odak bırakılmamıştır.

Mevlana'nın eserlerinde sapıklık durumu bulunmamaktadır.

