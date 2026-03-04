noter onaylı beyanname

Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
04 Mart 2026 17:45
idari soruşturma kapsamında memuriyetten ihraç kapsamında son savunma alınmak üzere tebliğ geldi. ancak soruşturmanın mahiyetini tamamen değiştirecek nitelikte olan ve konunun lehime dönüleceği bilindiği üzere bir tanığın ifadesi alınmadı. Sayın müfettişe ifadem aşamasında sorduğumda tanık hakkında bilgisinin olmadığını söyledi bu vatandaşın noter onaylı beyan dilekçesi hukuken geçerliliği var mıdır. Çünkü son savunma günü belirsiz ve tanığın iş yoğunluğundan dolayı tanık dinletme hakkımı kullanamayabilirim. bu konuda emsal bilgisi olan var mıdır

