Puan Sistemi ve İpka Açmazı

Arkadaşlar malum yeni atama sistemi tam bir satranca döndü. Önceden tayinler bu kadar gündem olmaz tercih dönemi 1 hafta gündemimizi meşgul eder 7 şehir seçer geçerdik personelin çoğunluğu da ilk 6 tercihine gider en kötü zorla yazdırılan 7.tercihi İstanbul'a giderdi ki İstanbul'a gidenler genelin %5/10 idi fakat şu anda 59 İlin seçileceği yeni sistem personel için başlı başına bir stres kaynağı oldu.Herkes satranç oynar gibi hamleleri hesaplıyor ama bu oyun geçen yıl hüsranla sonuçlandı.

Başlıktaki konuya gelirsek bu tür puan sistemlerinin mantığı personel istenmeyen yerde gitmek istediği yere yetecek kadar puan biriktirir ve gitmek istediği yere gider.Yani gitmek istediği yer için bir nevi bedel öder.

Dolayısıyla bu sistemlerde personelin isteği dışında bulunduğu şehirden gönderilmesi gibi bir uygulamanın olmaması gerekir. İpka sistemi olursa senin puan biriktirme gibi bir durumun olmaz böyle olunca da puan sistemi anlamsızlaşır. Madem puan sistemi var ipka reddi ve gruplandırma tamamen kaldırılmalıdır. Şayet personelin istediği yerde istediği kadar kalması sakıncalı ise o zaman bu sistem teşkilat yapısına uygun değil demektir.

Şu durumda kimin puan biriktireceği ve kimin puan biriktiremeyeceği tamamen idarenin insiyatifindedir.İdare isterse grubunun en üstüne gelinceye kadar ipkalı olursun istemezse de 1.ipkan bile kabul olmaz hiç aklından geçirmediğin bir şehirde bulursun kendini.

Kısacası Puan sistemi olacaksa ipka reddi ve gruplandırma olmamalı, Teşkilat açısından persenelin bir şehirde istediği kadar kalması sakıncalı ise o zaman puan sistemi olmamalıdır.

İpka reddi ve puan sistemi kendi içinde çelişki ve adaletsizlik yaratmaktadır.

Diğer kurumlarda kullanılan puan sistemlerinde personelin isteği dışında bulunduğu şehirden gönderilme gibi bir uygulama bulunmamaktadır.

Gönlümüzden geçen yine en az mağduriyetin yaşandığı eski 7 tercihli sistemin gelmesidir ya da en azından ipka reddi ve gruplandırma kaldırılmalıdır ki puan biriktirmenin bi anlamı olsun. Yoksa sistem kendi içinde çelişki yaratmaktadır.İnşallah bir düzenleme yapılır.