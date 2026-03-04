buton seneye tekrar açılır mı ?

arkadaşlar bu yıl doğudan batıya dönen iller var ve buton açıldı malum seneyede yine aynı şekilde açılırmı yoksa bu yıl için mi geçerli idi ?

arkadaşlar bu yıl doğudan batıya dönen iller var ve buton açıldı malum seneyede yine aynı şekilde açılırmı yoksa bu yıl için mi geçerli idi ?