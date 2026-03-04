Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
04 Mart 2026 22:14
4-b görevlendirme
3. yılım bu temmuzda dolmak üzere memleketime görevlendirme isteyebilir miyim şuan istesem kabul edilir mi görevlendirmede süre vs oluyorum sıkıntısı vs olur mu çalıştığım yer çok sıkıntılı olmaya başladı

04 Mart 2026 22:40

Valla çok zor bi o kadarda kolay sağlam dayın varsa olur dayın sağlam değilse olmaz


04 Mart 2026 22:44
merak ettiğim taraf süre ..en fazla süre ne kadar verilebilir görevlendirmede
