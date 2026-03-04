Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

sözleşmeliden kadroya geçiş


04 Mart 2026 22:29
sözleşmeliden kadroya geçiş
sözleşmeli öğretmenin kadroya geçişinde ne kadar maaş farkı olur bilen arkadaşlar bilgilendirir misiniz

Çok Yazılan Konular

Meb akademi değerlendirme sonuçlarıİş bırakma eylemi sırasında nöbet tutulur mu?İstanbul'da katledilen öğretmenÖğretmen olarak öğrencimin velisiyle nişanlanıp evlenebiliyor muyum?Suça sürüklenen çocuklar sorunu.Şubat Enflasyon TahminiErken emekli olunmalı mı?MSÜ Gözetmen HatasıSüresi Dolmadan İstifa Eden Müdür YardımcısıFatma Nur Çelik Hanımefendi'ye rahmet diliyoruz...

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 Sözlüğe kaçmak 1 günün filmi 1 sınavım süper geçti deyip zayıf not almak 1 dibe vurmak 1 sözlü şiddete maruz kalmak 1 Alkollü yakalanan hakimin polislere saldırıp küfretmesi 1 insanların sevgiye muhtaç olması 1 Uyku süresi 1 savaşta olası hedefler 1

Son Haberler

Milli parklara ilişkin teklifin 4 maddesi daha kabul edildiBeyaz Saray: 'Kürt grupların silahlandırma planına onay verildi' iddiası yanlışTÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76ATSO Başkanı Bahar'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandıBakan Gürlek: Adalete erişimi güçlendiren reformları hayata geçireceğiz

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi