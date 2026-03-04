Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Sözleşmeliden kadroya geçişte maaş farkı ne kadar?


04 Mart 2026 22:29
Sözleşmeliden kadroya geçişte maaş farkı ne kadar?

sözleşmeli öğretmenin kadroya geçişinde ne kadar maaş farkı olur bilen arkadaşlar bilgilendirir misiniz

Çok Yazılan Konular

Meb akademi değerlendirme sonuçlarıİş bırakma eylemi sırasında nöbet tutulur mu?Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenÖğretmen olarak öğrencimin velisiyle nişanlanıp evlenebiliyor muyum?Erken emekli olunmalı mı?Süresi Dolmadan İstifa Eden Müdür YardımcısıFatma Nur Çelik Hanımefendi'ye rahmet diliyoruz...Görevlendirme müdür yardımcısı ek ders alamaz mı?Msü sınav ücretleri ne zaman yatar, ne kadar yatar?

Sözlük

sözlü şiddete maruz kalmak 1 Sözlüğe kaçmak 1 savaşta olası hedefler 1 şu an çalan şarkı 1 Uyku süresi 1 insanların sevgiye muhtaç olması 1 sınavım süper geçti deyip zayıf not almak 1 dibe vurmak 1 Alkollü yakalanan hakimin polislere saldırıp küfretmesi 1

Son Haberler

MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti. 3 yıl şartı geldiGörevden alınan İl Tarım ve Orman Müdürünün araştırmacı yapılması hukuka aykırı bulundu4 idari dava ihtisas mahkemelerinde görülecekAkaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı5 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi