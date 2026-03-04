Kredi yapılandırma

Abiler kolay gelsin kredi yapılandırması hakkında sorum var.

100.000 eksi hesap borcum vardı icra öncesi banka 24 ay yapılandırma yaptı 4.50 faiz ile. 200.00 oldu borç.

Resmen soygun iki katı tam.

Neyse demem o ki icraya düşse bundan daha fazla olur mu bur bir.

İkincisi polsandan kredim var her ay 30 civari kesiliyor zaten. Be yapmalıyım sizce bilgisi olan akıl verirse sevinirim