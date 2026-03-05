Konut Kira vergisi adaletsizliği?

özellikle Son 10 yılda gerek yeni vergilerin icat edilmesi gerekse fahiş vergi artışları ve zamlar bordrolu, emekli ve asgari ücretlilerin belini bükmüş iş çığırından çıkmıştır hangi ülkede bu kadar orantısız vergi var bilmiyorum, kendinize bir araba alıyorsunuz bir tanede devlete. kendinize bir telefon alıyorsunuz bir tanede devlete. vatandaş yurt dışına çıkmak için bile yırt dışı çıkış vergisi icat ettiler. Gelelim asıl konumuza adam 30 yıl çalışmış dişinden tırnağından arttırmış bir ev alıp kiraya vermiş onunlada çocuk okutuyor ama neredeyse 2 kirasını vergi olarak alıyorsunuz yazıktır, günahtır. O evin DASKı, kaskosu bakımı onarımı zaten 3-4 kira da masrafı var sen bunlara destek oluyor musun? depremde yıkılıyor karşılıyor musun ? ev sahibi isterse evi satar faize yatırır aylık 100-150 bin gelir elde eder bunu yapmıyor ayrıca kiracıyla uğraşıyor yeri geliyor kiralar ödenmiyor ev harabe hale getirilebiliyor, ciddi riskler alıyor. Evi kiraya verenler aynı zamanda barınma sorunu için destek sunuyorlar. konut kira vergisi ilk ev için kesinlikle olmamalı; kiradaki 2. Ve sonraki evler için vergi %1-2 ile başlayıp kademeli olarak arttırılmalı. Bin evi olanla bir evi olan aynı vergiyi vermemeli.

