Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Diğer Sağlık Personeli ek ödeme


05 Mart 2026 10:19
Diğer Sağlık Personeli ek ödeme

Belediyelerde görev yapan diğer sağlık personeli(hemşire ,sağlık teknikeri)ne dsp belgesi kullanılarak isg katip üzerinden görevlendirme yapılması durumunda kurum ek ödeme yapmak zorundamı?

