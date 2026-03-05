Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Usulüne uygun istifa


05 Mart 2026 11:56
Usulüne uygun istifa

Arkadaşlar kadrolu 657 tabi hemşireyim sözleşmeli öğretmenliği kazandim istifa edeceğim usulüne uygun nasıl istifa etmem gerekir ve ne kadar sürede sonuclanir

