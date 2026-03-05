Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

2026 Temmuz Zammı


05 Mart 2026 12:38
2026 Temmuz Zammı

Arkadaşlar ocak ve şubat enflasyonu 4,84 ve 2,96 çıktı. Kalan dört ayda enflasyon ortalama 2 çıkarsa alacağımız zam ne kadar olur?


gençadam06
Memur
05 Mart 2026 13:05
10 olur. .5.6 bin yapar oda

Mytmoor
Memur
05 Mart 2026 13:45

Kalan aylar %2,00 olursa, toplamda temmuz zammı %12,63 olurolur



