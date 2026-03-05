Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

Karayollarında memurlar giyim yardımı alacak.


05 Mart 2026 14:28
Karayollarında memurlar giyim yardımı alacak.

2026 yılı giyim yardımı 116.050,00-TL (Totem Kart)

Diğer kurumlara neden verilmiyor. İstifa edin sendikalardan

Çok Yazılan Konular

Üniversitelerde tekniker ve teknisyenler

Sözlük

değişik 1 şu an çalan şarkı 1 Sözlüğe kaçmak 1 savaşta olası hedefler 1 sınavım süper geçti deyip zayıf not almak 1

Son Haberler

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Ege Adaları uyarısıİstanbul trafiğinde kaynakçılara sabah sürpriziOtomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştıMerkez Uzman Yardımcısı, Mühendis Kadrosuna Sınavsız Atanabilir Mi?Azerbaycan: İran'dan yapılan İHA saldırıları cevapsız kalmayacaktır

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi