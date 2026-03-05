4/b eş durumu

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Herkese merhabalar iyi forumlar. Benim bir sorum olacaktı. 2025/2 merkezi atamasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sözleşmeli mühendis olarak atandım. Eşim de üniversitede çakılı kadrolu akademisyen. Kimisi 4 yıl sonra diyor kimisi de 1 yıl sonra eşinin tayin durumu olmadığı için isteyebilirsin diyor. Bu konuda beni aydınlatabilecek değerli arkadaşlarım var mıdır?

