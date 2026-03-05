Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İhraç sonrası mesleğe dönüş.


05 Mart 2026 17:01
İhraç sonrası mesleğe dönüş.

Bir devrem suçu bildirmeme suçundan ihraç oldu mahkemeyle dönecek gözüyle bakıyoruz, ancak bu ihraç olduğu esnada bekçiler tck191 uyuşturucu madde kullanımdan işlem yapmış. Bu arkadaş mesleğe mahkeme kararı ile dönünce bu karşısına çıkar mı? Tekrar ihraç olur mu? Arşiv kaydına bakarlar mı?


RattleSnake68
Aday Memur
05 Mart 2026 17:10
mesleğe geri dönenlere 7315 kapsamında arşiv araştırması yapılıyor. Yeni başlayan memur gibi tüm işlemler yapılıyor
