İşçi memurun amiri olabilir mi?

Arkadaşlar selam ben muzdarip olduğum bir konudan bahsedeceğim. Ben bir üniversitede destek personeli olarak çalışmaya başladım. Beni çevre temizlik personeli olarak kullanmayı tercih ettiler hatta o alımla gelen herkesi. Tamam her şey çok güzel ancak başımızda iki şef var ve ikisi de işçi. Sürekli emir veriyorlar ve emrivaki konuşmaları çok fazla can sıkmaya başladı. Azar yediğimiz bile oluyor ve sesimizi çıkaramıyoruz. Yok sözleşmeniz fesh olur yok şöyle olur böyle olur diyerek hep korkutulduk. Bu durumu nasıl aşarız canıma tak etmeye başladı istifa bile etmeyi düşünüyorum işimden soğudum resmen. Yardımcı olursanız çok sevinirim.