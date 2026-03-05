İstifa eden idareci için geri dönüş....

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Uygulama anasınıfı öğretmenlerinin görüş yazısı ile ek derslerine el konulduMeb akademi değerlendirme sonuçlarıİş bırakma eylemi sırasında nöbet tutulur mu?İstanbul'da katledilen öğretmenSuça sürüklenen çocuklar sorunu.İki farklı kademeden yönetici yetiştirme programına başvurabilir miyim?Öğretmenin işine burnunu sokan müdürü hiç sevmiyorumErken emekli olunmalı mı?Öğretmen olarak öğrencimin velisiyle nişanlanıp evlenebiliyor muyum?Süresi Dolmadan İstifa Eden Müdür Yardımcısı
Sözlük
Son Haberler
28 yaşındaki askeri personel beylik tabancasıyla intihar ettiHırsızlığın böylesi: Hırsızlık için girdiği kafede ısındı, yemek yedi'Antalya'da Türk F-16 savaş uçakları yoğun uçuş yaptı' iddiası yalanladıPetrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Editörün Seçimi
Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi