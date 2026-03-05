Atama da istifa ACİL BAKABİLİR MİSİNİZ ?

Ben van üniversitesine güvenlik görevlisi olarak atandım 3+1 ama başka alımlarıda takip edip başvuruyorum ama güvenlik için değil büro personeli için (İkisininde şartları herhangi bir önlisans olan ama ünvanları farklı meslekler). Ben personel büro ile konuştuğumda eğer istifa edersem 1 yıl cezaya düşeceğimi ve hiçbir memuriyetten atanamayacağımı söylediler fakat bir arkadaşım adalet bakanlığında 3+1 atanmış güvenlik görevlisiyken istifa edip kendi mesleğinden (paramedik) olarak atandı .Burda anlamadığım bir yıl ceza varsa arkadaşım nasıl kendi mesleğine geçti acaba sadece üniversitelere mi özel ya da kurumun istifanı kabul edip etmemesine mi bağlı ? Bilgisi olan varsa Allah rızası için aydınlatırsa çok sevinirm