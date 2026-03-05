Atama da istifa ACİL BAKABİLİR MİSİNİZ ?

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
05 Mart 2026 19:30
Ben van üniversitesine güvenlik görevlisi olarak atandım 3+1 ama başka alımlarıda takip edip başvuruyorum ama güvenlik için değil büro personeli için (İkisininde şartları herhangi bir önlisans olan ama ünvanları farklı meslekler). Ben personel büro ile konuştuğumda eğer istifa edersem 1 yıl cezaya düşeceğimi ve hiçbir memuriyetten atanamayacağımı söylediler fakat bir arkadaşım adalet bakanlığında 3+1 atanmış güvenlik görevlisiyken istifa edip kendi mesleğinden (paramedik) olarak atandı .Burda anlamadığım bir yıl ceza varsa arkadaşım nasıl kendi mesleğine geçti acaba sadece üniversitelere mi özel ya da kurumun istifanı kabul edip etmemesine mi bağlı ? Bilgisi olan varsa Allah rızası için aydınlatırsa çok sevinirm


05 Mart 2026 19:49

Güvenlik görevlisi ile büro personeli aynı cetvelde yer alıyorsa isimlerinin farklı olması bir anlam taşımıyor. Arkadaşınız diplomasından kaynaklı atanmış. Ama sizin durumunuzda diplomaniza özel bir atama olmayacak. Siz güvenlik görevlisi ile büro personelinin aynı cetvelde olup olmadığını araştırmanız gerekiyor.


05 Mart 2026 20:46
Arkadaşın mezun olduğu bölümden atandığı için cezaya takılmamış. Diploma ile kazanılan ünvanlarda cezaya takılmazsın.
