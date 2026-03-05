Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Zorunlu derse girme 15 olmalıdır...


05 Mart 2026 19:49
Zorunlu derse girme 15 olmalıdır...

Ek dersin neti 130 lira...zorla +6 saat neden çalıştırıyorlar ki zaten her yer norm fazlası öğretmen 15 saate düşür isteyen ek ders alsın ya...


tarih-1903
Şube Müdürü
05 Mart 2026 19:54

15 saat olursa kaç gün gidilecek okula? gün boşgün istenir.doğru değil


ingilizceci78
Memur
05 Mart 2026 20:00

böyle dedikçe olumlu yönde değil olumsuz yönde ilerleme olur hocam

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Uygulama anasınıfı öğretmenlerinin görüş yazısı ile ek derslerine el konulduMeb akademi değerlendirme sonuçlarıİş bırakma eylemi sırasında nöbet tutulur mu?İstanbul'da katledilen öğretmenSuça sürüklenen çocuklar sorunu.İki farklı kademeden yönetici yetiştirme programına başvurabilir miyim?Öğretmenin işine burnunu sokan müdürü hiç sevmiyorumErken emekli olunmalı mı?Öğretmen olarak öğrencimin velisiyle nişanlanıp evlenebiliyor muyum?Süresi Dolmadan İstifa Eden Müdür Yardımcısı

Sözlük

Sözlüğe kaçmak 1 şu an çalan şarkı 1 sınavım süper geçti deyip zayıf not almak 1 savaşta olası hedefler 1 nefis yemek tarifleri 1 değişik 1

Son Haberler

28 yaşındaki askeri personel beylik tabancasıyla intihar ettiHırsızlığın böylesi: Hırsızlık için girdiği kafede ısındı, yemek yedi'Antalya'da Türk F-16 savaş uçakları yoğun uçuş yaptı' iddiası yalanladıPetrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi