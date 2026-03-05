Şarkta Rapor Durumu

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
05 Mart 2026 20:12
Hayırlı günler devrelerim kendi rızam dışında 2. şarka gönderildim buna sinirlenerek mehil mühletinde 27 gün, şarkta çalıştığım dönemde ise toplam da 34 gün rapor aldım. 01 Ağustos da şark görevine başlamıştım sorum şu bu sene tayinciyim kaç gün daha rapor alırsam ilişik kesme işlemi bir sonraki seneye kalır, kalmasını istemiyorum şimdiden sağolun..


RADO1
Aday Memur
05 Mart 2026 20:22

Özellikle personelde çalışmış arkdaşlar cevaplarsa memnun olurum 01 Ağustos da şark görevine başlayan personel toplamda ne kadar rapor alırsa ilişik kesme işlemi sonraki yıla sarkar soru bu..


manyak adam
Aday Memur
05 Mart 2026 22:35
bir takvim yılı içerisinde aldığın tek hekim yada heyet raporu gün sayısı o yıl için toplam 40 günü gecerse geçen gün sayısı burası inemli sadece geçen gün sayısı sarkta baslama yaptığın tarihe eklenir..şark bitimi eklene eklene eğer 15 ekimi bulursa şarkın uzar onun dışında uzamaz..sıkıntı yapma
