Şarkta Rapor Durumu

bir takvim yılı içerisinde aldığın tek hekim yada heyet raporu gün sayısı o yıl için toplam 40 günü gecerse geçen gün sayısı burası inemli sadece geçen gün sayısı sarkta baslama yaptığın tarihe eklenir..şark bitimi eklene eklene eğer 15 ekimi bulursa şarkın uzar onun dışında uzamaz..sıkıntı yapma

bir takvim yılı içerisinde aldığın tek hekim yada heyet raporu gün sayısı o yıl için toplam 40 günü gecerse geçen gün sayısı burası inemli sadece geçen gün sayısı sarkta baslama yaptığın tarihe eklenir..şark bitimi eklene eklene eğer 15 ekimi bulursa şarkın uzar onun dışında uzamaz..sıkıntı yapma