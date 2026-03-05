Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Hakimimi HSK'ya Şikayet Ettim, Sonuç Alır Mıyım?Kurumlar Arası Geçiş Yapmak İstiyorum Bilen Arkadaşlar Yardımcı Olabilir MiCTE Norm Atama Sistemi İsteğe Bağlı Personel Ataması 2026Kurumlar Arası Nakil Ve TayinBir Zabıt Katibi Meslektaşınızdan: Belge Özetleme ve 28+ Hukuk Aracı [Ücretsiz]08.09.1999 Sonrası Göreve Başlayıp Emekli Olan Var Mı?Eğitim zulmü ne zaman bitecek?Geçici Görevlendirme HakkındaKurumlar arası geçişGeçici Görevlendirme Uzatmak İçin Dilekçe
Sözlük
Son Haberler
28 yaşındaki askeri personel beylik tabancasıyla intihar ettiHırsızlığın böylesi: Hırsızlık için girdiği kafede ısındı, yemek yedi'Antalya'da Türk F-16 savaş uçakları yoğun uçuş yaptı' iddiası yalanladıPetrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Editörün Seçimi
Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi