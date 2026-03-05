Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Eğitim zulmü ne zaman bitecek?


05 Mart 2026 20:51
Eğitim zulmü ne zaman bitecek?

Yahu ben anlamıyorum insanlar hukuk fakültesini, mühendislik fakültesini uzaktan eğitimle bitirip mühendis, hakim, savcı oldular ben Rize'de eğitim var diye 18 saatlik yol için cebimden bir ton para harcayıp, çoluğu çocuğu gurbette kimsesiz bırakıp 1 hafta tanımadığım insanlarla aynı otelde kalıp, neden stres yönetimi eğitimi almaya gidiyorum arkadaş? İsteyeni gönderin bir sözüm yok, bıktım artık ya, bir de nasıl denk getiriyorlarsa sürekli ya eşiminki bayram öncesi ya da sonrası, ya da benimki bayram öncesi ya da sonrası eğitim çıkıyor Rize'ye bayramı bağlıyorlar sürekli. Arkadaş siz istediniz diye ben çoluğumu, çocuğumu, düzenimi bırakıp zaten ucu ucuna geçinebildiğimiz bu süreçte cebimden 15 bin lira para verip gitmek zorunda mıyım Rize'ye? Neden bu iş uzaktan eğitimle olmuyor? Benim neyimi eğitiyorsunuz? Benim işim 3 dakikada 90 kelime yazmak değil mi? 15 yıllık memurum bu saatten sonra stres yönetimim de değişmez, karar alma sürecim de değişmez, ekip ruhu iletişimim de değişmez, ben yontulmam artık gönderin abi yeni katipleri sosyalleşsinler, tanışsınlar, kaynaşsınlar ama beni bir salın artık eğitim istemiyorum ben ya, şimdi mazeret yazacağım kabul etmeyecekler, bu sefer üstüne rapor alacağım "bunda bir iş var" deyip altını eşeleyecekler, rapor veren doktora yazık olacak.

Velhasıl arkadaşlar eğitim çıkıp da gitmeyen var mı? Yalandan rapor almaktan da bıktım, bu işten muaf olmanın bir yolu yok mu? Bana bir yol gösterin, ben bu eğitimlere gitmek istemiyorum, aile düzenimiz bozuluyor.


Canimİstanbul
Aday Memur
05 Mart 2026 22:04

Rapor alanları tekrar çağırıyorlar.

Eğitim dairesi başkanı Rizeli:)))))

Eğitime gitmeyene hoş bakilmiyor.

Oradan çok arkadaşım var, ondan biliyorum

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hakimimi HSK'ya Şikayet Ettim, Sonuç Alır Mıyım?Kurumlar Arası Geçiş Yapmak İstiyorum Bilen Arkadaşlar Yardımcı Olabilir MiCTE Norm Atama Sistemi İsteğe Bağlı Personel Ataması 2026Kurumlar Arası Nakil Ve TayinBir Zabıt Katibi Meslektaşınızdan: Belge Özetleme ve 28+ Hukuk Aracı [Ücretsiz]08.09.1999 Sonrası Göreve Başlayıp Emekli Olan Var Mı?Eğitim zulmü ne zaman bitecek?Geçici Görevlendirme HakkındaKurumlar arası geçişGeçici Görevlendirme Uzatmak İçin Dilekçe

Sözlük

Sözlüğe kaçmak 1 şu an çalan şarkı 1 nefis yemek tarifleri 1 savaşta olası hedefler 1 sınavım süper geçti deyip zayıf not almak 1 değişik 1

Son Haberler

28 yaşındaki askeri personel beylik tabancasıyla intihar ettiHırsızlığın böylesi: Hırsızlık için girdiği kafede ısındı, yemek yedi'Antalya'da Türk F-16 savaş uçakları yoğun uçuş yaptı' iddiası yalanladıPetrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi