Eğitim zulmü ne zaman bitecek?

Yahu ben anlamıyorum insanlar hukuk fakültesini, mühendislik fakültesini uzaktan eğitimle bitirip mühendis, hakim, savcı oldular ben Rize'de eğitim var diye 18 saatlik yol için cebimden bir ton para harcayıp, çoluğu çocuğu gurbette kimsesiz bırakıp 1 hafta tanımadığım insanlarla aynı otelde kalıp, neden stres yönetimi eğitimi almaya gidiyorum arkadaş? İsteyeni gönderin bir sözüm yok, bıktım artık ya, bir de nasıl denk getiriyorlarsa sürekli ya eşiminki bayram öncesi ya da sonrası, ya da benimki bayram öncesi ya da sonrası eğitim çıkıyor Rize'ye bayramı bağlıyorlar sürekli. Arkadaş siz istediniz diye ben çoluğumu, çocuğumu, düzenimi bırakıp zaten ucu ucuna geçinebildiğimiz bu süreçte cebimden 15 bin lira para verip gitmek zorunda mıyım Rize'ye? Neden bu iş uzaktan eğitimle olmuyor? Benim neyimi eğitiyorsunuz? Benim işim 3 dakikada 90 kelime yazmak değil mi? 15 yıllık memurum bu saatten sonra stres yönetimim de değişmez, karar alma sürecim de değişmez, ekip ruhu iletişimim de değişmez, ben yontulmam artık gönderin abi yeni katipleri sosyalleşsinler, tanışsınlar, kaynaşsınlar ama beni bir salın artık eğitim istemiyorum ben ya, şimdi mazeret yazacağım kabul etmeyecekler, bu sefer üstüne rapor alacağım "bunda bir iş var" deyip altını eşeleyecekler, rapor veren doktora yazık olacak.

Velhasıl arkadaşlar eğitim çıkıp da gitmeyen var mı? Yalandan rapor almaktan da bıktım, bu işten muaf olmanın bir yolu yok mu? Bana bir yol gösterin, ben bu eğitimlere gitmek istemiyorum, aile düzenimiz bozuluyor.