3+1 süresi sonu

05 Mart 2026 22:20
3 yılım doldu 657a statüsüne geçtim şimdi 1 ay askere gitmek için ücretsiz izne ayrıldım bu süre +1 yıla tayin için fayda eder mi yoksa üzerine eklemek mi gerekir

