KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Psikiyatrik Muayene Tanısı Ve Hakimlik


06 Mart 2026 05:32
merhaba, 2021 yılında özel bir hastanede bağırsak sorunum nedeniyle dahiliyeci psikologa yönlendirmişti bir şey bulamayınca tahlillerde. e nabız'da psikaytrik muayne tanısı şeklinde geçiyor yazılan ilaç vs yok. sadece 1 kere gittim. kpss a grubu veya hakimlikte problem teşkil eder mi?

