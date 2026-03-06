Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Kınama gerekçesiyle memur tayininde ayrılış süresi tayin mehil müddeti olmuyor mu


06 Mart 2026 08:23
Kınama cezası gerekçesiyle aynı ilin en ücra ilçesine nakil olayında kurum nakil belgesini aldığım gün diğer ilçede (taşra ilçe de) başlayacaksın diyor. tebliğ almak için 7 gün süreyi ayrılış için ilk ay sonuna kadar süreyi ve mehil müddetini vermiyor. İl sağlık kuruma kurum il sağlığa atıyor. Daha önceki başka bir şehirde re'sen il içi taşra ilçeden diğer taşra ilçeye ay sonuan kadar ayrılış süresi ve 15 gün mehil müddeti verilmişti. Yönetmelikte geçen iliçi kuralının il merkezindeki merkez ilçe veya merkez ilçedeki kurumlararası nakil için olduğunu söylemişlerdi. Sözleşmeli memur değil Karayolu ile iki ilçe arası 80 km. Günlük varıp gelme ihtimali yok illa ev tutacak eşya ayarlayacak


servet07
Aday Memur
06 Mart 2026 09:10

3-5 gun izin kullan bu tur seylerle hic uğraşma..gerek yok


DevletinAmelesii
Aday Memur
06 Mart 2026 09:11

il içinde yok diye biliyorum ama yönetmeliğe bakmak lazım.


lDeimosl
Müsteşar Yardımcısı
06 Mart 2026 09:12

Büyükşehir değilse il içi nakilde de izin kullanılır.


Harun Hakkı
Aday Memur
06 Mart 2026 11:16

Büyükşehir değil. Birde tebligat geldiği gün tebliği alıp aynı gün ayrılış yapıp aynı gün diğer taşra ilçeye başlangıç mı yapılmalı

lDeimosl, 3 saat önce

Büyükşehir değilse il içi nakilde de izin kullanılır.

