KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

KGM izmire atanan var mı


06 Mart 2026 09:58
KGM izmire atanan var mı

karayolları genel müdürlüğü izmire atanan var mı arkadaşlar

Çok Yazılan Konular

KGM yedekDSİ 2025/2 atananlarKPSS 2026 lisans memur atama geçiş hk.Lisans KPSS 6 ay kaldı 73 P3 puanını kaça çıkarabilirim?Kamuda makine mühendisi olmakİLBANK maaş vs.Fizikçiler PlatformuKGM diyarbakır büro personeline atananlarİİBFKGM 13 bölge müdürlüğü

Sözlük

sınavım süper geçti deyip zayıf not almak 1 şu an çalan şarkı 1 nefis yemek tarifleri 1 Sözlüğe kaçmak 1 savaşta olası hedefler 1 değişik 1

Son Haberler

TİHEK'ten Yomra Belediyesi'ne 'ayrımcılık' cezasıYÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretimimiz için önemli adımlar atıyoruzSergen Yalçın 10. derbisine çıkacakİŞKUR 123 bin 545 genci iş hayatına kazandırdıEpstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi