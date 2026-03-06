Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
6-10 Batı-Doğu Atama Listesi Hk.


06 Mart 2026 10:40
6-10 Batı-Doğu Atama Listesi Hk.

2025 BATI DOĞU ATAMA PUAN LİSTESİ MEVCUT OLAN LİNK BIRAKABİLİR Mİ


freecooll
Aday Memur
06 Mart 2026 13:46
doğudaki arkadaşlar tercihler başladı mı

Karam1453
Memur
06 Mart 2026 13:52
Şuan için olumsuz devrem bekliyoruz
freecooll
Aday Memur
06 Mart 2026 13:53
teşekkürler reis herkesin hakkında hayırlısı olsun
Karam1453
Memur
06 Mart 2026 13:54
Amin herkesin gönlüne göre olsun inşallah
